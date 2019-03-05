Божена Рынска экстренно госпитализирована в Москве

По ее словам, в больнице у Божены забрали телефон, поэтому она с 3 марта не пишет в соцсети.

Нина Костикова сообщила, что вылетела вместе с Боженой в Испанию после известия о смерти Игоря Малашенко, и все эти дни сопровождала племянницу.

Тело медиамагната до сих пор находится в Испании — власти страны пока не дают разрешения на транспортировку.

Состояние племянницы Костикова назвала «жестким депрессивным», однако отказалась сообщать, связана ли госпитализация Божены с психологическими проблемами.

Сооснователь и бывший генеральный директор телекомпании НТВ Игорь Малашенко скончался в ночь на 25 февраля в своем доме в Испании.

Друзья Малашенко рассказали, что он покончил с собой. По факту гибели Малашенко испанская полиция возбудила уголовное дело.