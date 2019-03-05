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Божена Рынска экстренно госпитализирована в Москве 

Рамблер 33 минуты назад
Журналистка Божена Рынска попала в больницу после смерти мужа, сооснователя НТВ Игоря Малашенко. Тетя Рынски Нина Костикова рассказала «Московскому комсомольцу», что Божена вернулась из Испании и сейчас находится в клинике.
По ее словам, в больнице у Божены забрали телефон, поэтому она с 3 марта не пишет в соцсети.
Нина Костикова сообщила, что вылетела вместе с Боженой в Испанию после известия о смерти Игоря Малашенко, и все эти дни сопровождала племянницу.
Тело медиамагната до сих пор находится в Испании — власти страны пока не дают разрешения на транспортировку.
Состояние племянницы Костикова назвала «жестким депрессивным», однако отказалась сообщать, связана ли госпитализация Божены с психологическими проблемами.
Сооснователь и бывший генеральный директор телекомпании НТВ Игорь Малашенко скончался в ночь на 25 февраля в своем доме в Испании.
Друзья Малашенко рассказали, что он покончил с собой. По факту гибели Малашенко испанская полиция возбудила уголовное дело.
Комментарии39
Шоу-бизнес , Видео , Игорь Малашенко , Московский комсомолец , НТВ , Испания , Москва
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