«Могли сотку дать»: Буйнов опешил от трат Пугачевой

Буйнов отказался дарить подарок Пугачевой на 70-летие

«Ничего я ей дарить не буду — никогда этого не делаю. Ну, или придумаю что-то в последний момент», — заявил Буйнов изданию «Дни.ру».

По словам артиста, он приглашен на юбилейное шоу Аллы Пугачевой в Кремль и гадает, чем Примадонна удивит зрителей на этот раз.

«Хотя она может ничего и не выдумывать, а просто выйти на сцену в черном кабинете, как это было в 1998 году в программе "Избранное", и изложить свои мысли о любви, о вечном, о том, о сем…» — поделился Буйнов.

По его мнению, Пугачевой не нужно танцевать или устраивать костюмированное шоу, «не нужно и перья втыкать в разные места», поскольку они и без внешних атрибутов умеет вызвать у слушателей и слезы, и смех.

Артист также прокомментировал спонсорский контракт Примадонны с госкомпанией «Вертолеты России» , которая выделила на концерт певицы 40 млн рублей.

«Могли бы и больше дать, хотя бы сотку. Ведь Алла Пугачева — наше народное достояние! Она значит очень многое для всей страны, ее вклад в культуру и жизнь каждого из нас огромен! А для меня она — прежде всего высокого класса драматическая актриса, а не певица, прекрасный, образованный человек», — резюмировал Буйнов.

Напомним, первый за десять лет сольный концерт Аллы Пугачевой состоится 17 апреля в Кремлевском дворце съездов.