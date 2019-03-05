Пугачёва заставила Галкина сменить стиль

Максим Галкин рассказал о том, кто в их паре главный и как знаменитая супруга повлияла на него. Телеведущий дал большое интервью.

По словам Максима Галкина, он добился успеха ещё до знакомства с Аллой Пугачёвой . Пара поженилась в 2011 году. Юморист не скрывает, что родился и рос с ощущением «собственной гениальности» и не мог представить себе нечто уничижающее, вроде того, чтобы «быть при Пугачёвой». Артист рассказал об этом Кире Прошутинской для её авторской программы «Он и она».

Галкин подчеркнул, что Алла Борисовна никогда не вмешивалась во всё, что касалось юмора, а вот запел он с её лёгкой руки. Примадонна же поработала над стилем Галкина.

«Советы как петь, как себя вести на сцене, одеваться — это она давала, да. Очки круглые, которые я сейчас ношу, — она посоветовала», — признаёт Максим Галкин.

Алла Пугачёва рассказывала, что при знакомстве Галкин напомнил её Гарри Поттера . Именно в честь этого литературного персонажа супруги назвали сына.

Телеведущий не устаёт восхищаться мудростью супруги, ведь каждый раз, когда приходят гости, она усаживает его во главу стола и называет хозяином дома. Однако Галкин не сомневается: в их семье главная Алла Борисовна. И его это устраивает. Иллюзий на тему того, что о Пугачевой когда-нибудь станут говорить — «она жена Галкина» — у артиста нет.