Больная Маргарита Терехова осталась без сиделки

Стали известны подробности из жизни известной советской актрисы Маргариты Тереховой , которая в течение нескольких лет страдает из-за болезни Альцгеймера. В одном из эфиров передачи «Пусть говорят» дети артистки Анна и Александр рассказали, что состояние их знаменитой матери ухудшилось.

«Последние полтора-два года мама потеряла способность двигаться. Еще недавно она могла как-то изъясняться, а сейчас почти не говорит. Я только по глазам могу понять, какая у нее эмоция. — цитирует Анну «СтарХит». — Мама почти все время спит. А когда заходит кто-то, может отреагировать. Например, придет батюшка наш маму причастить, и я вижу — она его узнает, улыбается, внимательно молитву слушает. Или иногда на телевизор реагирует. Там музыка заиграет — мама оживляется, ручкой начинает водить, будто танцует».

В ходе передачи выяснилось, что за Тереховой семь лет присматривала сиделка Мария Диброва, которая недавно была уволена.

«Когда мне сказали, что они находят новую, помоложе, и в моих услугах не нуждаются, я была в шоке. Мы с Маргаритой Борисовной сразу нашли общий язык. Она для меня как ребенок, как хрустальная ваза. Я пришла, когда она была еще в сознании, первая или вторая фаза Альцгеймера», — призналась сиделка актрисы.

По словам Дибровой, у нее был специальный сертификат, но не было медицинского образования. Мария заверила, что за шесть лет ей ни разу не пришлось вызывать скорую помощь своей подопечной. Когда актрису забирали в больницу, женщина всегда лежала рядом с ней. Среди ее многочисленных задач был контроль приемов пищи и лекарств больной звезды, а также массажные процедуры.

Диброва среди прочего заявила, что ей неизвестно, почему ее уволили без предупреждения. Вместе с ней у Тереховой также работала еще одна сиделка — Татьяна.

«Ей 60 лет, она недавно подорвала спину, старается сама поднимать Маргариту Борисовну», — рассказала женщина.

Заработок Дибровой составлял 45 тысяч рублей. Было озвучено мнение о том, что родственники актрисы решили сэкономить и нашли персонал за меньшие деньги.

Мария поделилась переживаниями за свою звездную подопечную — во время работы она вела дневник, в котором подробно описывала изменения состояния и настроения артистки.

«Я вошла, поздоровалась. Она лежала, улыбалась. Не знаю, понимает ли она: я это или нет. «Маргариточка Борисовна, с вами Таня остается». Но она не поняла», — рассказала женщина о прощании с актрисой.

Диброва вспоминает, что Терехова отличалась щедростью: она могла начать раздавать деньги прохожим на улице. Сиделка старалась останавливать ее, поскольку об этом просила дочь советской звезды Анна. В студии программы звучали советы Дибровой не обижаться на родственников актрисы, кроме того, ее предостерегали от демонстрации журналистам фотографий, сделанных в квартире Тереховой, во избежание уголовной ответственности.

Напомним, что в декабре прошлого года дети Маргариты Борисовны побывали на программе «Эксклюзив» на Первом канале, в ходе которой рассказали о сборе денежных средств на ее лечение. Некоторые зрители были возмущены просьбой детей знаменитой актрисы — по их мнению, публичным людям не подобает просить «народных денег». Кроме того, прозвучало мнение о том, что просьба о средствах на лечение выглядит странной, поскольку болезнь Альцгеймера до сих пор является неизлечимой. В ответ на критику дочь Тереховой призналась, что решение пойти на телевидение далось семье непросто.