Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: скриншот youtube.com hexoral.ru
В рекламных роликах спрея «Гексорал» от компании Johnson&Johnson найдены нарушения закона о рекламе. Об этом заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В частности, нарушением сочли слоган «Хотел, чтобы все болели, но оказался „Гексорал“ сильнее».
«Подобное заверение потребителей в эффективности препарата и гарантия его положительного действия в лечении нарушают требования закона», — отметили в надзорном ведомстве.
Кроме того, в рекламном ролике используется утверждение «Болезнетушитель № 1», однако сноска, поясняющая, что речь идет о первом номере в линейке «Гексорала» по продажам, занимает только 2% площади кадра и не позволяет потребителям воспринять содержащуюся в ней информацию.
Реклама спрея от простудных заболеваний «Гексорал» ежедневно транслируется по телеканалам. В клипе, в роли прототипа «снежной королевы» снялся российский эстрадный певец Филипп Киркоров.
Ранее News.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба решила ограничить рост тарифов на электроэнергию в РФ.
News.ru: последние новости
Рудковская ответила на вопрос о будущем сына-гея Пугачёва заставила Галкина сменить стиль Графа «отец» затруднит сыну Децла вступление в наследство
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , ФАС , Johnson & Johnson
Читайте также
Видео
Трамп «отомстил» Венесуэле за Гуайдо
США В мире
«Начальник» Зеленского сделал громкое заявление
Украина В мире
Божена Рынска экстренно госпитализирована
Шоу-бизнес
Победа Зеленского повисла в воздухе
Украина В мире
США готовятся сдержать Россию в Арктике
Политика Армия
Правда вскрылась: Порошенко уличили в «грязной» игре
В мире Украина
«Могли сотку дать»: Буйнов опешил от трат Пугачевой
Шоу-бизнес
В НАТО сделали заявление о войне с Россией
В мире Армия
«Беременная» от Киркорова могла спланировать смерть
Шоу-бизнес
Демократы начали импичмент Трампа
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение