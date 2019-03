Кайли Дженнер побила рекорд Цукерберга, заработав $1 млрд в 21 год

Список самых молодых миллиардеров по версии журнала Forbes возглавила 21-летняя модель и предпринимательница Кайли Дженнер с состоянием в $1 млрд (2057 место в общем рейтинге). Как сообщается во вторник на сайте издания, таким образом, она побила рекорд основателя Facebook Марка Цукерберга, который заработал $1 млрд в 22 года.

"В 21 год Кайли Дженнер — член семьи Кардашьян-Дженнер — является самым молодым человеком, заработавшим миллиард", — указал журнал.

По его данным, Дженнер является единоличной владелицей Kylie Cosmetics — косметической компании, которую она основала в 2015 году.

Кайли Дженнер 1997 года рождения первоначально получила известность как модель и медийная личность. Является участницей шоу "Семейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians, 2007 год — наст. время).

В Instagram на Дженнер подписаны 129 млн учетных записей, что делает ее седьмой в списке людей с самым большим числом подписчиков. Ее фотография с новорожденной дочкой, опубликованная год назад, до недавнего времени была изображением, получившим самое большое количество лайков (18,7 млн) за всю историю соцсети. Рекорд был побит 6 февраля 2019 года.