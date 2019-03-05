«Украл ребенка на органы»: откровение Верки Сердючки

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Выступающий в образе Верки Сердючки Андрей Данилко поделился семейными проблемами на интервью 

Рамблер 16 минут назад
Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, рассказал о конфликте с сестрой, после которого они перестали общаться. Об этом пишут «Дни.ру».
В интервью программе «Ходят слухи» Данилко рассказал, что несколько лет назад его сестра Галина Гришко обвинила его в похищении племянника с целью продать его на органы.
По словам артиста, его племянник заболел, и он положил его в клинику, не сказав сестре, где тот находится.
Данилко пояснил, что скрыл местонахождение мальчика, опасаясь скандалов сестры с медперсоналом, поскольку, по его словам, у Галины «нестабильный характер».
Тогда сестра обратилась в правоохранительные органы с заявлением о похищении сына.
«Якобы я украл у нее ребенка на органы. Приехали на студию арестовывать», — рассказал артист.
По его словам, приехавшие к нему стражи порядка заявили, что его сестра «со странностями», но они обязаны отреагировать на вызов.
С тех пор Данилко перестал поддерживать с сестрой контакт, а с племянником продолжает общаться и даже подарил ему квартиру.
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Шоу-бизнес , Видео , Андрей Данилко , МВД
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