«Беременная» от Киркорова могла спланировать смерть

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«Беременную» от Киркорову вдову потребовали эксгумировать 

Рамблер 1 час назад
Подруга покойной Светланы Софиевой, заявлявшей о беременности от Филиппа Киркорова, объявила себя ее наследницей и потребовала эксгумировать тело.
«Как единственная наследница Светланы Софиевой я требую эксгумации тела. Требую провести экспертизу, доказывающую, была ли она беременна и от чего она умерла», — заявила Дороти Бурхарт в эфире программы «Прямой эфир».
Другие гости программы предположили, что эксгумация тела Софиевой может показать, что смерть миллионерши была инсценировкой, а на самом деле она исчезла вместе с мужем Георгием Софиевым. Он, по официальной версии, был убит в 2002 году, однако многие не верят в его смерть.
Журналист Олег Лурье в эфире программы предположил, что Софиеву было выгодно исчезнуть, инсценировав свою смерть.
«За ним охотились, его очень много людей хотело убить. В отношении него серьезные дела возбуждались. Помимо этого, от него еще требовали огромное количество денег — десятки миллионов долларов. Естественно, оптимальный вариант — исчезнуть», — заявил он.
В 2002 году именно его супруга Светлана опознала разложившиеся останки, найденные в озере недалеко от Голливуда. Тогда она отказалась проводить экспертизу ДНК, на которой настаивала полиция.
Сейчас и ее смерть кажется знакомым подозрительной. Женщину хоронили в закрытом гробу, а на похороны не пригласили близких друзей и родственников.
Напомним, 53-летняя Светлана Софиева была поклонницей Филиппа Киркорова и даже заявляла на ток-шоу, что беременна от него тройней. В начале февраля стало известно, что она скончалась от инсульта.
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Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Олег Лурье
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