«Беременная» от Киркорова могла спланировать смерть

«Беременную» от Киркорову вдову потребовали эксгумировать

Подруга покойной Светланы Софиевой, заявлявшей о беременности от Филиппа Киркорова , объявила себя ее наследницей и потребовала эксгумировать тело.

«Как единственная наследница Светланы Софиевой я требую эксгумации тела. Требую провести экспертизу, доказывающую, была ли она беременна и от чего она умерла», — заявила Дороти Бурхарт в эфире программы «Прямой эфир».

Другие гости программы предположили, что эксгумация тела Софиевой может показать, что смерть миллионерши была инсценировкой, а на самом деле она исчезла вместе с мужем Георгием Софиевым. Он, по официальной версии, был убит в 2002 году, однако многие не верят в его смерть.

Журналист Олег Лурье в эфире программы предположил, что Софиеву было выгодно исчезнуть, инсценировав свою смерть.

«За ним охотились, его очень много людей хотело убить. В отношении него серьезные дела возбуждались. Помимо этого, от него еще требовали огромное количество денег — десятки миллионов долларов. Естественно, оптимальный вариант — исчезнуть», — заявил он.

В 2002 году именно его супруга Светлана опознала разложившиеся останки, найденные в озере недалеко от Голливуда. Тогда она отказалась проводить экспертизу ДНК, на которой настаивала полиция.

Сейчас и ее смерть кажется знакомым подозрительной. Женщину хоронили в закрытом гробу, а на похороны не пригласили близких друзей и родственников.

Напомним, 53-летняя Светлана Софиева была поклонницей Филиппа Киркорова и даже заявляла на ток-шоу, что беременна от него тройней. В начале февраля стало известно, что она скончалась от инсульта.