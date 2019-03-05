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Минкульт ответил оставшемуся без звания Агутину 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
В Министерстве культуры заявили, что певец Леонид Агутин не получил звания «Народный артист России», так как стал заслуженным артистом страны в 2008 году. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
В Минкульте подчеркнули, что народным артистом можно стать только через десять лет после присвоения звания «Заслуженный артист Российской Федерации».
Агутин рассчитывал, что в 2018 году к своему 50-летию станет народным артистом. По мнению певца, его запрос отклонили из-за курса Минкульта на сокращение выдачи званий. При этом в 2018-м певцу вручили Орден Дружбы.
В Минкульте напомнили, что звание «Народный артист Российской Федерации» присваивают людям, которые внесли выдающийся вклад в развитие и сохранение художественной культуры страны, формирование молодого поколения артистов, а также получили широкое признание. В год власти присваивают не более пяти подобных званий.
В ведомстве отметили, что Агутин сможет подать документы на получение звания не ранее 2023 года.
Чиновники подчеркнули, что врученный Агутину Орден Дружбы стоит выше звания народного артиста в системе госнаград России. По старшинству он является тринадцатым среди российских орденов.
Агутин отмечал, что «по праву» хотел стать народным артистом к юбилею. В то же время он признал, что самое главное — это зрители, которые приходят на его концерты и делают его народным артистом.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Леонид Агутин , Минкультуры
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