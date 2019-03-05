Врожденная патология: отец открыл тайну Децла

По словам отца рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность, вызванная гипертрофической кардиомиопатией. Толмацкий-старший подчеркнул, что это заболевание часто остается недиагностированным и может стать причиной внезапной смерти в раннем возрасте.

Врожденное заболевание сердца стало причиной внезапной смерти рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, заявил его отец Александр Толмацкий, получив заключения судебно-медицинской экспертизы после вскрытия тела, передает РИА «Новости» . Родитель артиста подчеркнул, что сердечная недостаточность, вызванная гипертрофической кардиомиопатией, часто остается недиагностированной, так как часто не проявляет себя годами. Из-за этого она может стать причиной внезапной смерти в раннем возрасте.

«Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца», — пояснил Толмацкий.

Комментируя слухи о том, что перед своим последним выступлением артист мог употреблять алкоголь или наркотики, официальный представитель ведомства Вера Филиппова отметила, что в СК назвали причину смерти, указанную в полученном заключении судебно-медицинских экспертов.

Отец артиста положительно оценил предложение председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова о создании в столице стены памяти Децла по аналогии со стеной музыканта Виктора Цоя . Толмацкий-старший подчеркнул, что для него и матери Кирилла важно сохранение памяти о сыне.

«Я положительно отношусь к этой идее, это важно для меня и для Ирины», — сказал он.

Однако друг самого артиста, продюсер Михаил Огер, назвал инициативу по установлению стены Децла преждевременной и сравнил ее с «погоней за новостями».

«Мне кажется, что слишком рано… Надо дать время осознать, что случилось. Это тяжело всем близким. А разные инициативные группы, которые предлагают что-то… Это выглядит все как погоня за новостями», — заявил Огер.

Сравнивая проект стены Децла со стеной Цоя, он подчеркнул, что лидер группы «Кино» «не стеной на Арбате всем запомнился». Он подчеркнул, что ценит творчество своего друга, «его идеи и смыслы», однако назвал «контрпродуктивным» согласование подобных проектов с чиновниками. По его мнению, подобные идеи должны «идти из души»

«Инициатива должна быть горизонтальной», — заключил он.

Как рассказал директор Децла Павел Беленец, смерть артиста наступила 3 февраля после концерта, который тот дал на частной вечеринке в Ижевске. После выступления в одном из клубов города он вернулся за сцену, где резко побледнел, сел в кресло и потерял сознание. По словам очевидцев, перед выходом к зрителям артист не показывал признаков плохого самочувствия и не жаловался на здоровье. Однако приехавшие в течение пяти минут врачи не смогли вернуть Толмацкого к жизни.

Смерть рэпера практически сразу вызвала множество слухов. Многие пользователи сети предположили, что причиной его смерти могли быть наркотики или алкоголь. Однако источник в СК не подтвердил эту гипотезу, указав на отсутствие соответствующих веществ в его крови при анализе.

В интервью, которое Ирина Толмацкая дала телевидению, мать артиста призналась, что тот время от времени говорил о болях в конечностях, однако отказывался идти ко врачам, ссылаясь на нехватку времени.

После смерти Децла Толмацкий-старший заявил о том, что права на его имя, музыку и видео будут переданы сыну артиста Антонию в соответствии с последней волей рэпера. При этом вдова музыканта Юлия обвинила родственников умершего супруга в том, что они объявили ей войну и «отправили искать нового мужа». В ответ на обвинения Толмацкий-старший предположил, что ей «нужен скандал», и выразил сожаление в связи с тем, что женщина настраивает против него Антония. Он заверил, что в его планы никогда не входило разлучать мать и ее сына.