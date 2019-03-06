Валдис Пельш тяжело переживает смерть коллеги по шоу «Угадай мелодия»

Телеведущий Валдис Пельш прокомментировал смерть своей коллеги по шоу "Угадай мелодию" композитора Елены Дединской и заявил, что ему "очень жаль", передает StarHit

Дединская работала над музыкой ко многим популярным шоу 90-х. Она скончалась 2 марта, причина смерти до сих пор неизвестна.

Пельш также выразил сожаление, что давно не общался с Дединской.

"Да, мы были знакомы, но это было достаточно давно. Еще в период работы над программой "Угадай мелодию". Очень жалко, очень жалко", — отметил Пельш.