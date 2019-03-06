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Валдис Пельш тяжело переживает смерть коллеги по шоу «Угадай мелодия» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Валдис Пельш прокомментировал смерть своей коллеги по шоу "Угадай мелодию" композитора Елены Дединской и заявил, что ему "очень жаль", передает StarHit.
Дединская работала над музыкой ко многим популярным шоу 90-х. Она скончалась 2 марта, причина смерти до сих пор неизвестна.
Пельш также выразил сожаление, что давно не общался с Дединской.
"Да, мы были знакомы, но это было достаточно давно. Еще в период работы над программой "Угадай мелодию". Очень жалко, очень жалко", — отметил Пельш.
Ранее Валдис Пельш отреагировал на решение Первого канала отстранить магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя от съемок в программах "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?".
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Шоу-бизнес , Валдис Пельш , StarHit
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