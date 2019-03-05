СМИ рассказали о бедственном положении дочери и внучки лидера «Кар-Мэн»

«Пятый канал» выяснил, почему фронтмен коллектива Сергей Лемох не помогает своей дочери от первого брака и шестилетней внучке, у которых зачастую не хватает денег на продукты.

По словам автора статьи, Лемох ушёл из первой семьи, когда его дочери Людмиле было 20 лет. Спустя пять лет после развода умерла его бывшая супруга. После потери матери девушка начала пить. Певец отказался общаться с дочерью. Даже, когда у него родилась внучка, артист не изъявил желания увидеть ребёнка. С девочкой он до сих пор не познакомился, несмотря на то, что ей уже шесть лет.

Сегодня Людмила находится в реабилитационном центре, лечится от алкогольной зависимости. За внучкой Лемоха присматривает его 80-летняя экс-тёща. Талина Ивановна с трудом передвигается из-за полученной недавно травмы ноги, поэтому всю работу по дому выполняет 6-летний ребёнок. Пенсионерка живёт с девочкой на скудную пенсию. Часто не хватает денег даже на продукты питания. Иногда просят Лемоха помочь материально. Он обещает «перезвонить».

По словам бывшей тёщи певца, всё дело в предвзятом отношении к дочери: якобы Лемох всегда сомневался, что Людмила ему родная, часто бил и унижал девушку.

Коллега артиста по цеху певица Наталья Гулькина полностью на стороне Лемоха. Уверяет, что у него есть причины подобным относиться к дочери.

«Он говорит: «Я ей звоню, когда вот, допустим, ей дал деньги. Через два-три дня ей звоню, она уже трубку не снимает. Все, она уже в загуле!» — заявила Гулькина.

По её словам, певец не безразличен к судьбе внучки и сразу заберёт девочку к себе, как только Людмилу лишат родительских прав.