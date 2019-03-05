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Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук пошутила над пользователями Сети 

Рамблер 1 час назад
25-летняя Катя Кищук продолжает шутить о том, что она стала порноактрисой.
В ноябре 2018-го, когда стало известно, что группа SEREBRO полностью поменяет состав, Кищук написала в Twitter, что намерена «уйти в порнуху», но тогда все приняли пост за шутку. Однако на днях в соцсетях появилось новое фото певицы в толстовке с логотипом одного из самых популярных порносайтов PornHub. Под фото Катя написала: "Получила рабочую форму".
В комментариях под записью о «трудоустройстве» стало появляться много негативных комментариев. Подписчики недоумевают: «Ты реально в порнухе будешь сниматься?», «Я надеюсь, это прикол…», «Я не понимаю, что с тобой, Катюш? Ради этого ты трудилась?».
В ответ на это Кищук оставила равнодушное сообщение: "Всего-то надела худи!".
Шоу-бизнес , Фото
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