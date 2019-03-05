Украинцы осудили Лорак из-за премии «Муз-ТВ»

Певица Ани-Лорак опубликовала в Instagram фотографии и видео с пресс-завтрака, посвященного грядущему вручению премии «Муз-ТВ». Украинские интернет-пользователи раскритиковали певицу, решившую снова выступить в России

Поклонники Лорак похвалили образ, выбранный ею для пресс-завтрака, и сравнили с «голливудской звездой».

«Вы как всегда сияете..и освещаете эту вселенную. <…> Удачи на премии. Я уверена, что вы победите во всех номинациях в которых будете представлены», — написала в комментариях @anilorak.sweet (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

В то же время певица получила множество негативных комментариев.

«Позорит страну Лорак, показывает низкий уровень интеллекта и культуры. <…> стыдно, что Лорак из Украины. Украина — страна талантов, а это нечто в купальниках — ведет себя как дешевка», — написала @solo_of1.