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Украинцы осудили Лорак из-за премии «Муз-ТВ» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Певица Ани-Лорак опубликовала в Instagram фотографии и видео с пресс-завтрака, посвященного грядущему вручению премии «Муз-ТВ». Украинские интернет-пользователи раскритиковали певицу, решившую снова выступить в России.
Поклонники Лорак похвалили образ, выбранный ею для пресс-завтрака, и сравнили с «голливудской звездой».
«Вы как всегда сияете..и освещаете эту вселенную. <…> Удачи на премии. Я уверена, что вы победите во всех номинациях в которых будете представлены», — написала в комментариях @anilorak.sweet (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
В то же время певица получила множество негативных комментариев.
«Позорит страну Лорак, показывает низкий уровень интеллекта и культуры. <…> стыдно, что Лорак из Украины. Украина — страна талантов, а это нечто в купальниках — ведет себя как дешевка», — написала @solo_of1.
«Звёздная болезнь у тебя, Лорак. Украина тебя давно забыла!» — добавила @elizabeth251797.
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