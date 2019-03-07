Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак встретилась с бывшей женой Богомолова 

Дни.ру + ещё 1 56 минут назад
Фото: globallookpress.com
Константин Богомолов представил свое новое творение — сериал "Содержанки". На премьере появились бывшая жена режиссера, актриса Дарья Мороз, и его предполагаемая любовница, телеведущая Ксения Собчак.
В Москве состоялась премьера драматического сериала "Содержанки", снятого Константином Богомоловым. Для театрального режиссера проект стал дебютным в жанре многосерийного кино. Интересно, что в одной из главных ролей Богомолов снял свою бывшую жену, актрису Дарью Мороз.
Сериал повествует о сотруднице уголовного розыска Елене Широковой, которая расследует гибель девушки, чье тело было найдено в одном из элитных ресторанов Москвы. Героине Дарьи Мороз предстоит окунуться в мир столичного гламура и легких денег, где источником дохода становятся отношения.
Поддержать новый проект Константина Богомолова пришло множество знаменитостей: ведущие Юлия Барановская и Екатерина Одинцова, актрисы Мария Фомина, Софья Эрнст, Марина Зудина, Ольга Сутулова, Светлана Бондарчук, Яна Рудковская и многие другие. Разумеется, не смогла пропустить мероприятие и Дарья Мороз.
Бывшая супруга Константина Богомолова появилась на публике в эффектном черном брючном костюме, галстуке на голую шею и босоножках. Завершал образ яркий эффектный макияж. Актриса по праву стала звездой вечера.
Впрочем, отметилась на мероприятии и телеведущая Ксения Собчак, которую называют любовницей Константина Богомолова. Гламурная блондинка предстала в строгом красном декольтированном платье с темной юбкой длиной по щиколотку.
Дни.ру: последние новости
"Кончится моя холостая жизнь": Анфиса Чехова объявила о свадьбе Лолита назвала главные причины ухода Леонтьева со сцены "Сначала петь научись": россияне отказались видеть Бузову в своих городах
Комментарии1
Шоу-бизнес , Светлана Бондарчук , Константин Богомолов , Екатерина Одинцова , Яна Рудковская , Мария Фомина , Ольга Сутулова , Ксения Собчак , Юлия Барановская , Марина Зудина , Дарья Мороз , Москва
Читайте также
Видео
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Туркменские девочки получили пустые конверты на 8 Марта
В мире СНГ
Опубликовано видео перехвата над Балтикой
Армия Войска
Президент Грузии нашла новый путь к сердцу России
В мире Статьи
«Мир готовится к войне». Су-27 перехватил самолет-разведчик США
Армия Войска
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Украина В мире
Назвавший пенсионеров «алкашами» депутат оказался миллионером
Политика Общество
Зеленский «расстрелял» депутатов Рады из автоматов
Украина В мире
Пациентов принимали рядом с окоченевшим телом
Происшествия Общество
Су-27 снял перехват американского самолета-шпиона
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение