Собчак встретилась с бывшей женой Богомолова

Москве состоялась премьера драматического сериала "Содержанки", снятого Константином Богомоловым. Для театрального режиссера проект стал дебютным в жанре многосерийного кино. Интересно, что в одной из главных ролей Богомолов снял свою бывшую жену, актрису Дарью Мороз.

Сериал повествует о сотруднице уголовного розыска Елене Широковой, которая расследует гибель девушки, чье тело было найдено в одном из элитных ресторанов Москвы. Героине Дарьи Мороз предстоит окунуться в мир столичного гламура и легких денег, где источником дохода становятся отношения.

Бывшая супруга Константина Богомолова появилась на публике в эффектном черном брючном костюме, галстуке на голую шею и босоножках. Завершал образ яркий эффектный макияж. Актриса по праву стала звездой вечера.

Впрочем, отметилась на мероприятии и телеведущая Ксения Собчак, которую называют любовницей Константина Богомолова. Гламурная блондинка предстала в строгом красном декольтированном платье с темной юбкой длиной по щиколотку.