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Распутина пустила домой похудевшего мужа 

Рамблер 57 минут назад
Фото: globallookpress.com
Муж певицы Маши Распутиной Виктор Захаров рассказал «СтарХиту», что певица разрешила ему вернуться домой. Ранее сообщалось, что Распутина выгнала супруга из-за пяти набранных килограммов.
По словам Захарова, ему удалось сбросить эти килограммы за две недели. Жена похвалила его и позвала домой.
«Чувствую себя намного лучше! Такая легкость во всем теле. С Машей у нас снова все хорошо», — сказал он.
Мужчина подчеркнул, что благодарен Распутиной за заботу о его здоровье.
Захаров рассказывал, что у певицы «пунктик» на питании, она уже делала ему замечания по этому поводу, но в последний раз все закончилось ссорой. По словам мужчины, Распутина назвала его старым, толстым и заявила, что он ей больше не нужен.
Мужчина обиделся, собрал вещи и переехал из коттеджа в московскую квартиру. Он сел на диету, состоящую из каши по утрам и рыбы или мяса с овощами на обед/ужин.
Распутина вышла замуж за Захарова в 1999 году. В 2000-м у них родилась дочь.
«СтарХит» отмечал, что 54-летняя Распутина долгое время ведет здоровый образ жизни. Шесть лет назад под ее контролем муж сбросил 23 килограмма.
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Шоу-бизнес , Виктор Захаров , StarHit
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