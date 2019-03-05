Распутина пустила домой похудевшего мужа

«СтарХиту» Муж певицы Маши Распутиной Виктор Захаров рассказал , что певица разрешила ему вернуться домой. Ранее сообщалось, что Распутина выгнала супруга из-за пяти набранных килограммов.

По словам Захарова, ему удалось сбросить эти килограммы за две недели. Жена похвалила его и позвала домой.

«Чувствую себя намного лучше! Такая легкость во всем теле. С Машей у нас снова все хорошо», — сказал он.

Мужчина подчеркнул, что благодарен Распутиной за заботу о его здоровье.

Захаров рассказывал, что у певицы «пунктик» на питании, она уже делала ему замечания по этому поводу, но в последний раз все закончилось ссорой. По словам мужчины, Распутина назвала его старым, толстым и заявила, что он ей больше не нужен.

Мужчина обиделся, собрал вещи и переехал из коттеджа в московскую квартиру. Он сел на диету, состоящую из каши по утрам и рыбы или мяса с овощами на обед/ужин.

Распутина вышла замуж за Захарова в 1999 году. В 2000-м у них родилась дочь.

«СтарХит» отмечал, что 54-летняя Распутина долгое время ведет здоровый образ жизни. Шесть лет назад под ее контролем муж сбросил 23 килограмма.