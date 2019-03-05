Певица Виктория Цыганова порадовала поклонников фото в купальнике в собственном бассейне

Певица Виктория Цыганова опубликовала в Инстаграм свои рекомендации по здоровому образу жизни. Минувшей осенью, 20 октября, артистка отметила 55 -летие. Глядя на ее стройную фигуру, невозможно поверить, что певице — 55.

Цыганова рассказала и показала, как ей удается сохранить "великолепную форму". "Вы неотразимы и в великолепной форме", — пишут Виктории поклонники.

Супруг артистки Вадим Цыганов выстроил красивый загородный дом, в котором есть и русская баня, и бассейн и тренажеры. Певица начинает свой день с зарядки. Сейчас у православных верующих — Масленница. При таком активном образе жизни Цыгановой не страшно поправиться, можно поесть блинчиков. Но, судя по тонкой талии и стройным ножкам Виктории, блинами ее особо не соблазнить.