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Певица Виктория Цыганова порадовала поклонников фото в купальнике в собственном бассейне 

Аргументы Недели + ещё 1 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Певица Виктория Цыганова опубликовала в Инстаграм свои рекомендации по здоровому образу жизни. Минувшей осенью, 20 октября, артистка отметила 55 -летие. Глядя на ее стройную фигуру, невозможно поверить, что певице — 55.
Цыганова рассказала и показала, как ей удается сохранить "великолепную форму". "Вы неотразимы и в великолепной форме", — пишут Виктории поклонники.
Супруг артистки Вадим Цыганов выстроил красивый загородный дом, в котором есть и русская баня, и бассейн и тренажеры. Певица начинает свой день с зарядки. Сейчас у православных верующих — Масленница. При таком активном образе жизни Цыгановой не страшно поправиться, можно поесть блинчиков. Но, судя по тонкой талии и стройным ножкам Виктории, блинами ее особо не соблазнить.
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