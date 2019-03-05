Бывшая супруга Александра Серова заявила, что певец бил ее по голове и сломал нос

Елена Стебенева рассталась с артистом после восемнадцати лет совместной жизни.

Бывшая супруга певца Александра Серова Елена Стебенева в эфире программы «Основано на реальных событиях» поделилась о том, как протекала ее совместная жизнь со звездой. По ее словам, отношения с музыкантом стали портиться после его измен. Однажды Стебенева застала супруга с любовницей у себя дома. В этот момент она устроила скандал. В ответ Серов ударил ее по голове и сломал нос. Сам он позже оправдывался, что дал жене всего лишь несколько пощечин.

В итоге Елена развелась с певцом в 2011 году после восемнадцати лет совместной жизни. Сейчас она говорит, что все равно любит музыканта, потому что он стал для нее родным человеком за долгие годы совместной жизни.