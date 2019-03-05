Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На распоясавшегося Шнурова нашли управу 

Дни.ру
Сергей Шнуров пострадал из-за любви к крепкому словцу. Творчество лидера группы "Ленинград" заблокировали в Instagram.
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян не скрывает своей радости от произошедшего. Эксперт доволен, что хоть кто-то нашел на распоясавшийся Шнурова управу.
"В России часто принято жаловаться на цензуру, дескать не дают творцам воли. Хотя в нашей стране, как известно, цензура запрещена и в постсоветские годы как раз с этим проблем не наблюдается. Просто посмотрите, что происходит на ТВ, в кино, в театре и в музыке — вопросы отпадут сразу. Однако цензура пришла откуда не ждали, а именно из США. И кто же ей подвергся? Правдоруб всея Руси Сергей Шнуров. А за что? Да просто элементарно за мат в стихах. Великий и могучий русский мат не оценили за океаном. Пока Шнур смело с матерком обличал российские власти и чиновников, засада пришла откуда не ждали. Цукерберг неожиданно предложил соблюдать правила своей платформы, где обсценная лексика похоже не в фаворе. В России, помимо Виталия Милонова и Иосифа Пригожина, ему другие топ-игроки мира медиа слово боятся поперек сказать, а тут такой конфуз. Вот и пришлось Шнурову бросить нечуткого Цукерберга и податься к возвышенному Дурову. Возможно, там его творчество цензурировать перестанут. Хотя и там тоже нет никаких гарантий", — рассказал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".
Напомним, что сегодня, 4 марта, Сергей Шнуров рассказал, что его стихи, щедро сдобренные матерщиной, заблокировали в соцсети Instagram. Он сообщил, что отныне будет делиться своим творчеством в Telegram. "Буду переезжать потихоньку в телеграмм "Шнуровик", — добавил артист.
Дни.ру: последние новости
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея Тяжелобольной Влад Топалов сорвал концерт Волочкова сорвала интервью после обнародования ее интимного секрета
Комментарии1
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Шнуров , Виталий Милонов , Иосиф Пригожин , Госдума
Читайте также
Видео
Умер Люк Перри
Шоу-бизнес
СБУ установила слежку за Зеленским
В мире Украина
Гуайдо вернулся в Венесуэлу
В мире
Уже поздно: в РПЦ «похоронили» россиян
Общество
Униженный Трампом Порошенко попал на деньги
Украина В мире
Трамп «отомстил» России за кризис на Украине
США В мире
Указ Путина: «Надежды на спасение нет»
Политика Армия
Пескова оперировали пять часов
Шоу-бизнес Общество
Хаматова поблагодарила Горбачева за перестройку
Общество Политика
В США раскрыли «секрет» российского «Посейдона»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение