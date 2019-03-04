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Мужа-итальянца Сати Казановой депортировали из России 

Teleprogramma.pro 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Более двух лет Сати Казанова жената на итальянском фотографе Стефано Тиоццо. Иностранец не имеет российского гражданства, да и певица не хочет покидать Россию. Не смотря на счастливые отношения, у пары возникали проблемы.
Стефано Тиоццо часто летал по миру как из Италии, так и из России. Из-за этого ему пришлось заводить второй паспорт — в первом не хватало место для печатей. После ужесточения проезда для иностранцев во время чемпионата мира по футболу муж певицы застрял на таможне.
«Годовая русская виза как раз была в старом паспорте. Пять раз он въезжал в Россию, показывая два документа, и все было в порядке. А на сей раз таможенники его не пустили, потому как ужесточили закон. Мол, так нельзя: визы и печати должны быть в одном документе», — рассказала Сати Казанова изданию «Собеседник».
В тот день певица никак не могла помочь мужу — он прилетел в 5 утра. Проснувшись, Казанова увидела несколько пропущенных звонков от Стефано. Таможенники развернули его и отправили обратно в Италию. Певица надеется, что больше подобных проблем не возникнет.
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Шоу-бизнес , Сати Казанова , ИД "Собеседник" , Италия
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