Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бондарчук заявила о грязных приставаниях известного режиссера 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Светлана Бондарчук призналась, что стала жертвой сексуального домогательства. Пожилой режиссер запер ее и пытался вступить в интимную связь.
Бондарчук рассказала, что много лет назад пришла на пробы к уважаемому мэтру, которого сейчас уже нет в живых. Имя кинематографиста она называть отказалась.
Режиссер пригласил ее к себе в кабинет, а после зажал в объятиях. "Я зашла, он закрыл дверь, а он пожилой человек для меня. Но я его ударила, оттолкнула его", — рассказала Светлана.
Светская львица отмечает, что тогда была очень напугана. Бондарчук боялась осуждения, поэтому хранила этот случай в тайне.
"Я тогда не одному человеку не могла признаться в этом. Одна из причин, почему я не стала актрисой", — отметила Светлана.
Добавим, что светская львица рассказала о своем печальном опыте на девичнике, который устроила телеведущая Ксения Собчак. На встрече известные женщины затронули тему сексуальных домогательств и насилия, и связанный с ней популярный хештег "Me Too", который распространился в Сети в результате скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна.
Помимо Бондарчук в обсуждении, которое опубликовано на YouTube, участвовали продюсер Яна Рудковская, журналистка Залина Маршенкулова; ЛГБТ-активистка Белла Рапопорт; создательница Peopletalk Лаура Джугелия и автор Telegram-каналов "Вашу мать!" и "Дочь разбойника" Анастасия Красильникова.
Дни.ру: последние новости
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея "Я не хочу больше жить": крик души потерявшей любимого Божены Рынской Больше не шпагат: Волочкова демонстрирует новый прием
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Красильникова , Светлана Бондарчук , Яна Рудковская , Ксения Собчак , Харви Вайнштейн
Читайте также
Видео
Уже поздно: в РПЦ «похоронили» россиян
Общество
Униженный Трампом Порошенко попал на деньги
Украина В мире
Пескова оперировали пять часов
Шоу-бизнес Общество
Хаматова поблагодарила Горбачева за перестройку
Общество Политика
В США раскрыли «секрет» российского «Посейдона»
Армия Оружие
Пушков влез в скандал с «чиновником-скотобазником»
Наука и техника Социология
Названа официальная причина смерти Децла
Шоу-бизнес
Европа нанесла «удар» по Сирии
В мире
Путин решил судьбу ДРСМД
Политика Армия
Не успокоятся: Украина снова требует «Евровидения»
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение