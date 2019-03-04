Бондарчук заявила о грязных приставаниях известного режиссера

Светлана Бондарчук призналась, что стала жертвой сексуального домогательства. Пожилой режиссер запер ее и пытался вступить в интимную связь.

Бондарчук рассказала, что много лет назад пришла на пробы к уважаемому мэтру, которого сейчас уже нет в живых. Имя кинематографиста она называть отказалась.

Режиссер пригласил ее к себе в кабинет, а после зажал в объятиях. "Я зашла, он закрыл дверь, а он пожилой человек для меня. Но я его ударила, оттолкнула его", — рассказала Светлана.

Светская львица отмечает, что тогда была очень напугана. Бондарчук боялась осуждения, поэтому хранила этот случай в тайне.

"Я тогда не одному человеку не могла признаться в этом. Одна из причин, почему я не стала актрисой", — отметила Светлана.

Добавим, что светская львица рассказала о своем печальном опыте на девичнике, который устроила телеведущая Ксения Собчак . На встрече известные женщины затронули тему сексуальных домогательств и насилия, и связанный с ней популярный хештег "Me Too", который распространился в Сети в результате скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна