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Рудковская готова простить сыну нетрадиционную ориентацию 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Продюсер Яна Рудковская ответила на вопрос Ксении Собчак о том, что будет делать, если ее сын от Евгения Плющенко Саша вырастет геем, передает "Советский спорт".
"Когда Гном Гномыч, Сашенька, надевает мамины туфли в пять или в четыре годика, или в три, и чапает в этих туфлях и в юбочке — это все мило, ты смеешься и так далее, и действительно это не вызывает никаких вопросов. Когда он начинает играть в куклы, интересоваться женской косметикой… Я попытаюсь его какое-то время переориентировать, но если я пойму, что бесполезно что-то делать, то я предложу ему уехать в другую страну", — сказала Рудковская в интервью на YouTube-канале Собчак.
Мама Саши добавила, что готова принять и смириться с любым выбором Саши. Однако тогда сыну придется перебраться в более толерантное государство.
"Но куда мне деваться, но в России ему будет очень сложно", — сказала Рудковская.
Ранее сообщалось, что Рудковская нарушила запрет во Франции.
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Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Ксения Собчак , Евгений Плющенко , Советский спорт
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