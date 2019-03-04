Рудковская готова простить сыну нетрадиционную ориентацию

"Когда Гном Гномыч, Сашенька, надевает мамины туфли в пять или в четыре годика, или в три, и чапает в этих туфлях и в юбочке — это все мило, ты смеешься и так далее, и действительно это не вызывает никаких вопросов. Когда он начинает играть в куклы, интересоваться женской косметикой… Я попытаюсь его какое-то время переориентировать, но если я пойму, что бесполезно что-то делать, то я предложу ему уехать в другую страну", — сказала Рудковская в интервью на YouTube-канале Собчак.

Мама Саши добавила, что готова принять и смириться с любым выбором Саши. Однако тогда сыну придется перебраться в более толерантное государство.

"Но куда мне деваться, но в России ему будет очень сложно", — сказала Рудковская.

Ранее сообщалось, что Рудковская нарушила запрет во Франции.