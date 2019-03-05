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Песков остается в реанимации 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представители артиста-пародиста Александра Пескова прокомментировали его состояние после тяжелой операции.
В инстаграме шоу Пескова они рассказали, что врачами-специалистами было проведено обследование артиста, в результате чего были выявлены серьезные нарушения в работе поджелудочной железы, требующие оперативного вмешательства.
"В результате была проведена сложная многочасовая операция. На данный момент состояние Александра Пескова оценивается как тяжелое и контролируется специалистами отделения анестезиологии-реанимации", — пишут на странице артиста.
Позже Александр Песков будет переведен в отделение гепатопанкреатобилиарной хирургии.
"К сожалению, запланированные мероприятия с участием Александра Пескова переносятся до полного восстановления артиста", — предупреждают авторы записи.
Ранее планировалось, что после выписки артист даст концерт.
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