Песков остается в реанимации

Представители артиста-пародиста Александра Пескова прокомментировали его состояние после тяжелой операции.

В инстаграме шоу Пескова они рассказали, что врачами-специалистами было проведено обследование артиста, в результате чего были выявлены серьезные нарушения в работе поджелудочной железы, требующие оперативного вмешательства.

"В результате была проведена сложная многочасовая операция. На данный момент состояние Александра Пескова оценивается как тяжелое и контролируется специалистами отделения анестезиологии-реанимации", — пишут на странице артиста.

Позже Александр Песков будет переведен в отделение гепатопанкреатобилиарной хирургии.

"К сожалению, запланированные мероприятия с участием Александра Пескова переносятся до полного восстановления артиста", — предупреждают авторы записи.

Ранее планировалось, что после выписки артист даст концерт.