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Завещание «беременной от Киркорова»: объявился неожиданный претендент на наследство 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: соцсети
На имущество скончавшейся Светланы Сафиевой которая пыталась убедить всю страну в том, что беременна тройней от Филиппа Киркорова, объявился новый претендент. В Москву прилетела 62-летняя жительница Берлина Дороти Бурхарт, которая утверждает, что была близкой подругой женщины и якобы имеет на руках завещание, составленное самой Сафиевой.
В студии программы "Прямой эфир" она рассказала, что познакомилась с россиянкой при весьма непростых обстоятельствах — 7 лет назад женщины оказались в одной камере федеральной тюрьмы Лос-Анджелеса. По словам Бурхарт, Светлана Сафиева была арестована за угрозу применения насилия в отношении представителя власти.
Заключение сблизило двух женщин, выяснилось, что их судьбы во многом были похожи.
"Светлана расстраивалась, что дочка не общалась с ней. То же самое произошло и со мной. Мы хорошо понимали друг друга", — рассказала Дороти.
По словам Бурхарт, тогда никто и предположить не мог, что Светлана очень богата — она вела себя очень скромно, и Дороти приходилось опекать ее. При этом Сафиева постоянно боялась за свою жизнь и рассказывала, что ей угрожают родственники погибшего мужа.
"Она всегда жила со страхом смерти. Расслабилась только тогда, когда попала в тюрьму. Она знала, что никто ее не убьет, и что я день и ночь нахожусь рядом с ней. Она была благодарна мне за все и написала завещание", — объяснила Бурхарт.
Теперь, по словам Дороти, она намерена разобраться, кто приложил руку к гибели ее подруги, и получить свое многомиллионное наследство.
Однако родственники скончавшейся не в восторге от таких перспектив. Племянница покойной Оксана Хоменок заявила, что не верит объявившейся наследнице и считает, что только дети Светланы имеют право претендовать на ее имущество.
А гость программы, продюсер Андрей Разин, который хорошо знал Светлану и был ее соседом по квартире на Тверском бульваре, сообщил, что вряд ли завещание, составленное где-то в американской тюрьме, может иметь какую-то силу.
Зачем Дороти Бурхарт требует эксгумации и перезахоронения тела Светланы Сафиевой? Как женщина планирует распорядиться наследством? И что написано в завещании? Подробности — в программе "Прямой эфир".
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Андрей Разин , Лос-Анджелес , Москва
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