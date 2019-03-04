Участница комедийных шоу Екатерина Варнава опубликовала на своей странице в Instagram фотографию Ольги Бузовой с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым.
«Мне жаль, что эти двое расстались, но как можно от такой не загулять. Согласны?» — подписала снимок Варнава.
Поклонники артистки гадают, что стало причиной обидного высказывания в адрес Бузовой. Одни подозревают, что аккаунт Варнавы взломали, другие уверены, что пост — это задание на шоу Comment Out на Youtube-канале «Чикен Карри».
Недавно в шоу Comment Out принял участие певец Дима Билан. В рамках программы он пригрозил «насикать в сумку» Сергею Шнурову, если тот появится на его концерте, написал Яне Рудковской о том, как круто сосать молоко «из груди только что ощенившейся собаки», а Ксении Собчак заявил, что «мочится на бомжей на спор, а не ради тупого удовольствия».