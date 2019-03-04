Екатерина Варнава оставила нелицеприятный комментарий в адрес Ольги Бузовой

Участница комедийных шоу Екатерина Варнава опубликовала на своей странице в Instagram фотографию Ольги Бузовой с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым

«Мне жаль, что эти двое расстались, но как можно от такой не загулять. Согласны?» — подписала снимок Варнава.

Поклонники артистки гадают, что стало причиной обидного высказывания в адрес Бузовой. Одни подозревают, что аккаунт Варнавы взломали, другие уверены, что пост — это задание на шоу Comment Out на Youtube-канале «Чикен Карри».