Хейтеры довели матерящегося Виторгана до ручки 

Актер Максим Виторган сорвался на своих фолловеров в инстаграме.
Из себя Виторгана вывели комментарии, касающиеся его отношений с супругой Ксенией Собчак и слухов о ее романе с режиссером Константином Богомоловым. Последней каплей оказался комментарий, в котором Виторгана упрекнули в том, что он "изображает обманутого мужа, чтобы пришли на спектакль, а Ксюше заплатил Первый канал".
"В тот момент, когда вам хочется писать, вы же не делаете это в штаны и не спускаете их при всех, правильно? Вы терпите. Так с чего вы решили, что с этим процессом вы не должны терпеть? Идите на форумы тех изданий, где вы читаете про меня всякую… и испражняйтесь там", — цитирует издание "Дни.ру" актера, не постеснявшегося в нецензурных выражениях.
Ранее актриса Дарья Мороз прокомментировала слухи о романе театрального режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак.