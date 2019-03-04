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Обнародованное свидетельство о рождении внука отцом Децла в соцсети удалили 

Рамблер + ещё 2 15 минут назад
Фото: соцсети
Администрация Instagram удалила пост Александра Толмацкого, в котором он обнародовал свидетельство о рождении своего внука Антония.
Названа официальная причина смерти Децла
Согласно правилам соцсети, разрешение на публикацию документа несовершеннолетнего ребенка должна была дать его мама — супруга рэпера Децла Юлия Толмацкая.
Однако накануне Юлия Толмацкая заявила, что отец ее покойного мужа «объявил ей войну» из-за нежелания «потакать его прихотям».
Сам Александр в ответ на это заявил, что лишь хотел, чтобы в графе «отец» в свидетельстве о рождении его внука значилось имя Кирилла Толмацкого.
«К нашему великому сожалению, ей нужен скандал, она настраивает внука против нас», — заявил он.
Напомним, Александр Толмацкий опубликовал фотографию свидетельства о рождении 13-летнего Антония, сына Кирилла Толмацкого. На фото были видны номер и серия документа, а также три имени Антония, одно из которых Децл скрывал от посторонних из-за своих убеждений. Кроме того, стало известно, что в графе отец у мальчика стоит прочерк, а его фамилия не Толмацкий.
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