Названа официальная причина смерти Децла

Причиной смерти музыканта Кирилла Толмацкого (Децл) назвали острую сердечную недостаточность, ставшую осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы.

О каком именно сердечно-сосудистом заболевании идет речь, не уточняется.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года на 36-м году жизни.

По словам его концертного директора, музыканту стало плохо после выступления в ижевском клубе «Пош». Он потерял сознание в гримерке. Прибывшие врачи констатировали его смерть от остановки сердца.