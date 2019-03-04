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Названа официальная причина смерти Децла 

Рамблер + ещё 22 55 минут назад
Причиной смерти музыканта Кирилла Толмацкого (Децл) назвали острую сердечную недостаточность, ставшую осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы.
О каком именно сердечно-сосудистом заболевании идет речь, не уточняется.
Сын Децла резко высказался о фильме об отце
Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года на 36-м году жизни.
По словам его концертного директора, музыканту стало плохо после выступления в ижевском клубе «Пош». Он потерял сознание в гримерке. Прибывшие врачи констатировали его смерть от остановки сердца.
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