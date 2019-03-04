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DJ Грув прокомментировал смерть вокалиста группы The Prodigy 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Российский музыкант Dj Грув (Евгений Рудин) прокомментировал RT сообщение о смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта.
«Я сам шокирован… мы должны были встретиться в воскресенье в Лондоне. Мы близко общались, не могу ничего комментировать. Не могу дозвониться до ребят, узнать, что произошло. Друг. Человек, который создал эту группу», — рассказал он.
Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет.
Музыкальный критик Андрей Бухарин в беседе с RT также прокомментировал сообщение о смерти Флинта.
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