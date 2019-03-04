Тяжелобольной Влад Топалов сорвал концерт

Влад Топалов признался, что две недели назад даже решился бросить курить. Однако, по словам певца, это не помогло — стало только хуже.

Из-за болезни артист лишился голоса и не может работать. Влад Топалов признался, что по причине плохого самочувствия он постоянно злой, нервный и набирает вес.

"Голоса нет вообще. Петь не могу. Спектакль завалил, так как не смог спеть. Завтра на гастроли лететь. В студии работать не могу. Голос на несколько тонов ниже. Кашель 24/7. Еще к тому же я злой, нервный и жру все подряд. Уже набрал 6кг", — написал Влад Топалов в Instagram.

Супруг Тодоренко отметил, что этот пост посвящен тем, кто думает, что его жизнь "сплошная сказка". Вот сейчас, к примеру, Владу Топалову предстоит отправляться на гастроли — а он не может даже в студии работать. Певец жалуется, что его отправили в другую часть дома. Влад Топалов лежит один, все развлечения — "чай, мед, лимон, имбирь, уколы и пшыкалки".

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов в октябре 2018 года стали мужем и женой. В начале декабря прошлого года телеведущая впервые стала мамой. Своему мужу Владу Топалову она подарила сына. Мальчика назвали Михаилом.

В начале марта супруга Влада Топалова, телеведущая Регина Тодоренко, вместе с двухмесячным сыном уехала в отпуск без своего знаменитого мужа. Влад Топалов признался, что сильно страдает в разлуке с ними.