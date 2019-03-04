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Макаревич заявил о неспособности окружающих к самоорганизации 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Люди, заказывающие борщ в китайском ресторане, выводят из себя музыканта Андрея Макаревича. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
Лидер группы «Машина времени» посетовал, что регулярно встречает людей, которые, придя в ресторан китайской кухни, заказывают борщ, а потом жалуются, что суп был плох.
«А какой он здесь может быть?» — удивляется Макаревич.
В качестве еще одного примера таких людей музыкант привел тех, кто в ресторане в среднерусском городе заказывает тунца, который едва ли водится в реке, на которой город стоит, и поэтому едва ли свеж.
Однако эти люди все равно заказывают тунца, хотя в той реке водится судак, которого выловили бы и приготовили бы едва ли не на их глазах.
«Но мой товарищ хочет тунца. Всю жизнь. И всю жизнь не там», — посетовал Макаревич, назвавший это примером «полнейшей неспособности взрослого, казалось бы, самодостаточного человека организовать вокруг себя элементарное гармоническое пространство».
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Шоу-бизнес , Андрей Макаревич
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