Макаревич заявил о неспособности окружающих к самоорганизации

Люди, заказывающие борщ в китайском ресторане, выводят из себя музыканта Андрея Макаревича . Об этом он рассказал в своем фейсбуке.

Лидер группы «Машина времени» посетовал, что регулярно встречает людей, которые, придя в ресторан китайской кухни, заказывают борщ, а потом жалуются, что суп был плох.

«А какой он здесь может быть?» — удивляется Макаревич.

В качестве еще одного примера таких людей музыкант привел тех, кто в ресторане в среднерусском городе заказывает тунца, который едва ли водится в реке, на которой город стоит, и поэтому едва ли свеж.

Однако эти люди все равно заказывают тунца, хотя в той реке водится судак, которого выловили бы и приготовили бы едва ли не на их глазах.

«Но мой товарищ хочет тунца. Всю жизнь. И всю жизнь не там», — посетовал Макаревич, назвавший это примером «полнейшей неспособности взрослого, казалось бы, самодостаточного человека организовать вокруг себя элементарное гармоническое пространство».