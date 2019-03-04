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Виторган сорвался на интернет-пользователей 

Рамблер 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Актер Максим Виторган поспорил с интернет-пользователями на своей странице в Instagram. Под одним из постов актера обвинили в попытке заработать деньги на семейном скандале с Ксенией Собчак.
«Ну как же так можно? За бабло можно всё? Изобразить обманутого мужа чтобы пришли на спектакль, а Ксюше заплатил 1 канал. Низко и стыдно. И зубы, которые изменили речь, не дают улыбнуться нормально… У Вас что-то своё вообще осталось или Вы только выполняете указания Ксении Анатольевны? Имидж ничто, жажда всё?» — поинтересовался у актера пользователь @domino_mobili (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Виторган в ответ попросил «не вываливать» на него «помойку из собственных мозгов».
«Валите туда, где вы нахватались этих фактов и умозаключений и перетирайте там с такими же, как вы. А мне тут мусорить не надо. Откуда вы все лезете-то?» — возмутился актер.
Пользователь заявил, что сделал все вывода на основании страниц Виторгана и Собчак в Instagram.
«Вы показываете сериал своей личной жизни и удивляетесь что его кто-то смотрит и помнит?» — отметил @domino_mobili.
Виторган предположил, что таким пользователям хочется осуждать людей, чтобы почувствовать себя лучше на чужом фоне.
«Происходит это от того, что, вероятно, вы чувствуете, что ваши суждения и оценки не востребованы», — написал он.
Актер добавил, что негативно относится к посещениям ток-шоу, где «перемывают белье». Он подчеркнул, что ни у кого нет «морального права» лезть в его жизнь.
«Какое это все даёт вам моральное право лезть ко мне со «своим мнением» о моей личной жизни? Почему вы считаете, что, если вам что-то и показывают, то непременно интересуются вашим мнением? Скажу по секрету: нет. Это не так.))» — заключил он.
В прошлом году появилась информация о романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым. В январе 2019-го СМИ сообщили, что Виторган сломал режиссеру нос. Позже актер пожаловался, что устал от «визга» в соцсетях по этому поводу. Он пояснил подписчикам в Instagram, что «закрыл гештальт».
Собчак стала героиней программы «Эксклюзив» на «Первом канале» и рассказала, что сейчас проходит через сложный жизненный этап.
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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