Учительница русского пристыдила Галкина

Учительница русского языка Татьяна Гартман на своем YouTube- канале «Училка vs ТВ» рассказала об ошибке, допущенной телеведущим Максимом Галкиным в программе «Сегодня вечером».

Она отметила, что Галкин рассказал «захватывающую историю», но с ошибкой.

«И нашему известному певцу, я не буду говорить, пришлось ретИроваться через кухню, его эвакуировали оттуда, был страшный скандал», — сказал Галкин, поставив в слове «ретироваться» ударение на «и».

Гартман отметила, что правильно говорить «ретировАться», с ударением на «а». В этом слове ударение всегда стоит за корнем: ретировАлся, ретирУюсь, ретирУешься.

Ранее Гартман разбирала ошибки, допущенные телеведущим Иваном Ургантом на шоу «Вечерний Ургант» и журналистом Юрием Дудем в программе «вДудь».