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Учительница русского пристыдила Галкина 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Instagram
Учительница русского языка Татьяна Гартман на своем YouTube-канале «Училка vs ТВ» рассказала об ошибке, допущенной телеведущим Максимом Галкиным в программе «Сегодня вечером».
Она отметила, что Галкин рассказал «захватывающую историю», но с ошибкой.
«И нашему известному певцу, я не буду говорить, пришлось ретИроваться через кухню, его эвакуировали оттуда, был страшный скандал», — сказал Галкин, поставив в слове «ретироваться» ударение на «и».
Гартман отметила, что правильно говорить «ретировАться», с ударением на «а». В этом слове ударение всегда стоит за корнем: ретировАлся, ретирУюсь, ретирУешься.
Ранее Гартман разбирала ошибки, допущенные телеведущим Иваном Ургантом на шоу «Вечерний Ургант» и журналистом Юрием Дудем в программе «вДудь».
В выпуске с актрисой Паулиной Андреевой Ургант произнес слово «прикус» с ударением на «и», хотя правильно говорить «прикУс». Дудь в одном из выпусков «вДудя» сказал слово «черпАли» с ударением на «а» вместо «чЕрпали».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Паулина Андреева , Иван Ургант , Максим Галкин
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