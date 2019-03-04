Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волочкова призналась, кому обязана своей популярностью 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/volochkova_art
Российская балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, благодаря кому стала известной. Человеком, который помог запустить её карьеру в Большом театре, оказался Николай Цискаридзе.
Артист в определённый момент наставил будущую звезду на истинный путь «лёгкой беседой», после чего балерина оказалась в труппе Большого театра. Спустя некоторое время дружеские отношения Цискаридзе и Волочковой прервались.
«Настя со мной разошлась в профессиональном взгляде, а так как я человек язвительный, я не мог не задеть ее. Мы перестали разговаривать», — вспоминает артист.
Однако несмотря на размолвку Цискаридзе оказался в числе тех, кто поддержал Волочкову, когда её начали увольнять из театра якобы из-за набранного веса.
«Ко мне пришли и потребовали сказать о ней (Волочковой — прим.ред.) неприятные вещи. Я сказал: «Как вы смеете?» — рассказывает Цискаридзе.
«Коля протянул мне руку и, честно, я этого не ждала», — призналась Волочкова.
Сегодня балерина отзывается о Цискаридзе с восхищением, заявляя, что «он вспыльчивый, но такой добрый и позитивный, что на него невозможно злиться».
Комментарии
Шоу-бизнес , Николай Цискаридзе , Анастасия Волочкова , НТВ
Читайте также
Видео
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев
Наука и техника
Кадыров напомнил Кремлю о своей незаменимости
Политика
Опасное сближение самолетов сняли на видео
Происшествия
Россияне ответили чиновнику на «скотобазу»
Общество
Пока вы спали: Киев готовится к повальной «украинизации»
Общество
Работал на КГБ? Кого опасались дятловцы
Происшествия Статьи
Россия приступает к спасению Венесуэлы
Политика Статьи
Расстрел российского топ-менеджера попал на видео
Происшествия Криминал
В Ярославле загорелся туристический автобус
Пожары Происшествия
НАСА показало стыковку Crew Dragon с МКС
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение