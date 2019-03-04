Волочкова призналась, кому обязана своей популярностью

Артист в определённый момент наставил будущую звезду на истинный путь «лёгкой беседой», после чего балерина оказалась в труппе Большого театра. Спустя некоторое время дружеские отношения Цискаридзе и Волочковой прервались.

«Настя со мной разошлась в профессиональном взгляде, а так как я человек язвительный, я не мог не задеть ее. Мы перестали разговаривать», — вспоминает артист.

Однако несмотря на размолвку Цискаридзе оказался в числе тех, кто поддержал Волочкову, когда её начали увольнять из театра якобы из-за набранного веса.

«Ко мне пришли и потребовали сказать о ней (Волочковой — прим.ред.) неприятные вещи. Я сказал: «Как вы смеете?» — рассказывает Цискаридзе.

«Коля протянул мне руку и, честно, я этого не ждала», — призналась Волочкова.

Сегодня балерина отзывается о Цискаридзе с восхищением, заявляя, что «он вспыльчивый, но такой добрый и позитивный, что на него невозможно злиться».