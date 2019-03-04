Волочкова покоряет соцсети новым приёмом

Российская балерина Анастасия Волочкова решила разнообразить свои посты в Instagram новым балетным приёмом. Если раньше артистка «делала упор» на всевозможные виды шпагатов, то теперь она перешла на более специализированный элемент — гранд батман.

В одном из последних опубликованных снимков Волочкова продемонстрировала приём в паре с актёром Никитой Джигурдой . На фотографии балерина закинула ногу артисту на плечо.

«У нас с Никитой была прекрасная фотосессия», — подписала изображение Волочкова.

Похожие приёмы артистка периодически снимает на видео. Обычно это происходит перед подготовкой к выходу на сцену. Артистка отмечает, что в этот момент «балетный станок может заменить обыкновенная лестница».