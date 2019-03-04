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Волочкова покоряет соцсети новым приёмом 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
Российская балерина Анастасия Волочкова решила разнообразить свои посты в Instagram новым балетным приёмом. Если раньше артистка «делала упор» на всевозможные виды шпагатов, то теперь она перешла на более специализированный элемент — гранд батман.
В одном из последних опубликованных снимков Волочкова продемонстрировала приём в паре с актёром Никитой Джигурдой. На фотографии балерина закинула ногу артисту на плечо.
«У нас с Никитой была прекрасная фотосессия», — подписала изображение Волочкова.
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Люди добрые, как вы? Послушайте. Все сегодня поголовно пишут поздравления с первым днем весны…🤣 Ну что, праздников не хватает? 😂 Или поводов напомнить о себе…, видимо. Какая весна?😂 Выгляните на улицу.. 🙈 Я из своего дома поехала в город… Грязь, слякоть, лужи, пробки, злые лица водителей и облитых лужами прохожих.. 🙈 Весна пришла. 😂 Есть с чем поздравлять.. 😂 Ну глупо же привязываться к календарю.. А у нас с Никитой @instadzhigurda (БЕЗ ПРИВЯЗКИ К ПЕРВОМУ ДНЮ ТИПА ВЕСНЫ😂), была прекрасная фотосессия с мега фотографом международного класса Еленой @studio_lenina555 🌺 Так позитивно было! Ждите результатов!👍🏼 Если пролистаете, там на фото И дочь Лены— Алла. Но их как две сестры можно представлять. Такие красивые и молодые! Разговорились в кулуарах после сессии и согласились с тем, что молодость-это доброта, свет души и сексуальность!👍🏼🌺 Снежные хлопья летят в стекло моего майбаха.. 💨 И вас с праздником весны всех.. 😂😂😂🤣🤣🤣 С первым ее днем. 😂 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #фото

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Похожие приёмы артистка периодически снимает на видео. Обычно это происходит перед подготовкой к выходу на сцену. Артистка отмечает, что в этот момент «балетный станок может заменить обыкновенная лестница».
Ранее стало известно, кому Анастасия Волочкова обязана своей популярностью. О роли в карьере артистки в ток-шоу «Серкет на миллион» рассказал Николай Цискаридзе. Он заявил, что наставил будущую звезду на истинный путь «лёгкой беседой», после чего балерина оказалась в труппе Большого театра.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Николай Цискаридзе , Анастасия Волочкова
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