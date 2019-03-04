В Сети опубликовали мартовские танцы Пугачевой 

На странице max_galkin_fan в Instagram опубликовали видео с танцующей «Летку-енку» певицей Аллой Пугачевой. На записи Пугачева в платье в черно-белую полоску исполняет танец вместе с друзьями.
«Эти танцы, эти ножки», — так подписано видео.
Ранее сам Галкин рассказал в Instagram, что Пугачева встречала в таком наряде свой «традиционный праздник» — первое воскресенье весны.
Певица пояснила, что «олицетворяет полосатую жизнь».
«В юности, в молодости, казалось бы, были черные полосы, но оттого, что мы были молоды, жизнь всегда была светлой», — сказала Пугачева.
Пользователям танцы Пугачевой понравились.
«Аллушка прекрасна», — написала @ vivikejke.
«Умница, оптимистка, красавица!Так держать!» — похвалила ее @elizawetaantipowa.
«Вот это круто! Мне бы такие антидепрессанты! Молодец. Смотрится супер!» — добавила @barrbarrra.