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В Сети опубликовали мартовские танцы Пугачевой 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
На странице max_galkin_fan в Instagram опубликовали видео с танцующей «Летку-енку» певицей Аллой Пугачевой. На записи Пугачева в платье в черно-белую полоску исполняет танец вместе с друзьями.
«Эти танцы, эти ножки», — так подписано видео.
Ранее сам Галкин рассказал в Instagram, что Пугачева встречала в таком наряде свой «традиционный праздник» — первое воскресенье весны.
Певица пояснила, что «олицетворяет полосатую жизнь».
«В юности, в молодости, казалось бы, были черные полосы, но оттого, что мы были молоды, жизнь всегда была светлой», — сказала Пугачева.
Пользователям танцы Пугачевой понравились.
«Аллушка прекрасна», — написала @ vivikejke.
«Умница, оптимистка, красавица!Так держать!» — похвалила ее @elizawetaantipowa.
«Вот это круто! Мне бы такие антидепрессанты! Молодец. Смотрится супер!» — добавила @barrbarrra.
Комментарии
Шоу-бизнес , Алла Пугачева
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