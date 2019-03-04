Панайотов собирает чемоданы на «Евровидение»

По его словам, знаменитый предсказал ему, что он будет представлять страну на "Евровидении". "Не доверять ему у меня нет оснований, потому что сбылось все, что он мне напророчил", — поделился Панайотов в беседе с порталом "Дни.ру".

Это может случиться, полагает Панайотов, уже в следующем году.

"2020 — отличное, на мой взгляд, сочетание цифр, чтобы поехать на "Евровидение". Я уверен, что все равно туда отправлюсь. Если этого не случится, официально объявлю, что отказываюсь впредь от участия в этой гонке и прошу не включать меня ни в какие шорт-листы претендентов на поездку, куда, кстати, я всегда попадаю без своего ведома", — прокомментировал Панайотов свои многочисленные "пролеты" мимо песенного конкурса.