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Жену Глушакова обвинили в желании стать популярной благодаря разводу 

Газета.Ru + ещё 2 17 минут назад
Фото: Instagram
PR-менеджер Елена Болотова, чьими клиентами являются футболисты Федор Смолов, Александр Самедов и Георгий Джикия, высказалась относительно развода капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова и его жены Дарьи.
Специалист возмутилась поведением супруги спортсмена.
"Главная ошибка, как мужчины, комментировать свою личную жизнь и пойти на ток-шоу к Андрею Малахову. Для чего? Зачем? Какой эффект он получил от этого интервью? Когда случается какой-то конфликт, то он должен разрешаться внутри семьи. Неважно публичный человек или нет. У них есть дети, родители. Для чего нужно было выносить все на публику? Какие цели?" — задалась вопросом девушка.
Она уверена, что Дарья Глушакова пытается привлечь внимание.
"Когда женщина самодостаточная, ей скандалы не нужны. Она не будет нигде ходить и ничего рассказывать. Она будет действовать четко, тихо, конкретно юридическим путем. Видимо, вся эта информационная история нужна, чтобы девушка привлекла внимание к себе? Не к разводу, а к себе. Может быть, в скором времени, как показывает практика, мы увидим ее поющей или ведущей какого-нибудь ток-шоу. Я не удивлюсь", — цитирует Болотову "Бизнес Online".
Глушаковы разводятся с осени 2018 года. Футболист отказался от исковых требований по определению места проживания детей с ним и взыскания алиментов с супруги.
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Шоу-бизнес , Денис Глушаков , Александр Самедов , Георгий Джикия , Андрей Малахов , Федор Смолов , Спартак
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