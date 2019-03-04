Жену Глушакова обвинили в желании стать популярной благодаря разводу

Специалист возмутилась поведением супруги спортсмена.

"Главная ошибка, как мужчины, комментировать свою личную жизнь и пойти на ток-шоу к Андрею Малахову. Для чего? Зачем? Какой эффект он получил от этого интервью? Когда случается какой-то конфликт, то он должен разрешаться внутри семьи. Неважно публичный человек или нет. У них есть дети, родители. Для чего нужно было выносить все на публику? Какие цели?" — задалась вопросом девушка.

Она уверена, что Дарья Глушакова пытается привлечь внимание.

"Когда женщина самодостаточная, ей скандалы не нужны. Она не будет нигде ходить и ничего рассказывать. Она будет действовать четко, тихо, конкретно юридическим путем. Видимо, вся эта информационная история нужна, чтобы девушка привлекла внимание к себе? Не к разводу, а к себе. Может быть, в скором времени, как показывает практика, мы увидим ее поющей или ведущей какого-нибудь ток-шоу. Я не удивлюсь", — цитирует Болотову "Бизнес Online".

Глушаковы разводятся с осени 2018 года. Футболист отказался от исковых требований по определению места проживания детей с ним и взыскания алиментов с супруги.