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Суд взыскал с Тимати 30 тыс. рублей за оскорбление экс-депутата 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшего депутата из Пермского края Александра Телепнева, осужденного на два года колонии— поселения за избиение музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash), взыскав с певца Тимура Юнусова (Тимати) 30 тыс. рублей за оскорбление в социальной сети Instagram. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд удовлетворил исковые требования Телепнева частично и взыскал с Юнусова 30 тыс. рублей", — сказал собеседник агентства.
В иске Телепнев сообщил, что Тимати разместил в своем аккаунте в Instagram сообщение, которое истец посчитал оскорбительным, порочащим его честь и достоинство. Он попросил обязать ответчика удалить оскорбительные выражения в его отношении, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.
Суд в Перми в июле 2018 года приговорил Телепнева к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.
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Шоу-бизнес , Тимати , Андрей Ширман , Москва , Пермский Край
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