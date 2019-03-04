Суд взыскал с Тимати 30 тыс. рублей за оскорбление экс-депутата

"Суд удовлетворил исковые требования Телепнева частично и взыскал с Юнусова 30 тыс. рублей", — сказал собеседник агентства.

В иске Телепнев сообщил, что Тимати разместил в своем аккаунте в Instagram сообщение, которое истец посчитал оскорбительным, порочащим его честь и достоинство. Он попросил обязать ответчика удалить оскорбительные выражения в его отношении, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Суд в Перми в июле 2018 года приговорил Телепнева к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.