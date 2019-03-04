Децла попросили вписать в свидетельство о рождении его ребенка

Отец погибшего рэпера музыкальный продюсер Алекасндр Толмацкий заявил в Instagram, что попросил свою сноху Юлию (вдову Децла — прим.ред.) вписать имя Кирилла в свидетельство о рождении их ребенка. Женщина хранит молчание.

О том, что Децл официально не значится отцом своего собственного сына Тони, стало известно после того, как Александр Толмацкий опубликовал в Facebook фото документа о рождении внука (в настоящее время пост удалён — прим.ред.). В графе «отец» в свидетельстве стоит прочерк.

«Мы хотели что-бы она вписала все-таки Кирилла в свидетельство о рождении Тони! Но к нашему великому сожалению ей нужен скандал… она настраивает внука против нас…» — заявил продюсер, недоумевая, зачем ей это может быть нужно (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — ред.).

Толмацкий также заявил, что, независимо то того, как сложатся дальнейшие отношения со снохой, все деньги от реализации творческих произведений Децла получит его сын Тони. Для этого Юлии было предложено открыть банковский счёт, однако женщина до сих пор хранит молчание.