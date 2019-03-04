Децла попросили вписать в свидетельство о рождении его ребенка 

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В СВЯЗИ С ТЕМ ЧТО НОВОСТНЫЕ ЛЕНТЫ СЕГОДНЯ РАДИ ХАЙПА РАСПРОСТРАНИЛИ ИНФОРМАЦИЮ КОПИРУЯ ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, мы вынуждены сделать заявление! Мы с Ириной неоднократно говорили о том что все средства от реализации творческих произведений Кирилла, в независимости от того как сложатся наши отношения с Юлей получит его любимый сын Антоний! Никакого другого имущества Кирилла не было и нет! У нас никогда не было даже мыслей забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке как для себя, так и для внука! Также мы хотели что-бы она вписала все-таки Кирилла в свидетельство о рождении Тони! Ей была предложена помощь во всех этих вопросах! Но к нашему великому сожалению ей нужен скандал… она настраивает внука против нас… Зачем ей это надо мы пока не разобрались. Предыдущий пост был только что удален администрацией инстаграм… Для получения более подробной информации, желающие могут обращаться к нашему адвокату — Сергею Жорину.
«Мы хотели что-бы она вписала все-таки Кирилла в свидетельство о рождении Тони! Но к нашему великому сожалению ей нужен скандал… она настраивает внука против нас…» — заявил продюсер, недоумевая, зачем ей это может быть нужно (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — ред.).