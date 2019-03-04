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Децла попросили вписать в свидетельство о рождении его ребенка 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
Отец погибшего рэпера музыкальный продюсер Алекасндр Толмацкий заявил в Instagram, что попросил свою сноху Юлию (вдову Децла — прим.ред.) вписать имя Кирилла в свидетельство о рождении их ребенка. Женщина хранит молчание.
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В СВЯЗИ С ТЕМ ЧТО НОВОСТНЫЕ ЛЕНТЫ СЕГОДНЯ РАДИ ХАЙПА РАСПРОСТРАНИЛИ ИНФОРМАЦИЮ КОПИРУЯ ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, мы вынуждены сделать заявление! Мы с Ириной неоднократно говорили о том что все средства от реализации творческих произведений Кирилла, в независимости от того как сложатся наши отношения с Юлей получит его любимый сын Антоний! Никакого другого имущества Кирилла не было и нет! У нас никогда не было даже мыслей забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке как для себя, так и для внука! Также мы хотели что-бы она вписала все-таки Кирилла в свидетельство о рождении Тони! Ей была предложена помощь во всех этих вопросах! Но к нашему великому сожалению ей нужен скандал… она настраивает внука против нас… Зачем ей это надо мы пока не разобрались. Предыдущий пост был только что удален администрацией инстаграм… Для получения более подробной информации, желающие могут обращаться к нашему адвокату — Сергею Жорину.

Публикация от  Alexander Tolmatskiy (@alexandertolmatskiy)

О том, что Децл официально не значится отцом своего собственного сына Тони, стало известно после того, как Александр Толмацкий опубликовал в Facebook фото документа о рождении внука (в настоящее время пост удалён — прим.ред.). В графе «отец» в свидетельстве стоит прочерк.
«Мы хотели что-бы она вписала все-таки Кирилла в свидетельство о рождении Тони! Но к нашему великому сожалению ей нужен скандал… она настраивает внука против нас…» — заявил продюсер, недоумевая, зачем ей это может быть нужно (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — ред.).
Толмацкий также заявил, что, независимо то того, как сложатся дальнейшие отношения со снохой, все деньги от реализации творческих произведений Децла получит его сын Тони. Для этого Юлии было предложено открыть банковский счёт, однако женщина до сих пор хранит молчание.
СМИ связывают поведение вдовы Децла в частности с тем, что продюсер якобы предал сына, опубликовав свидетельство о рождении внука. Документ родители подростка скрывали потому, что Кирилл дал своему сыну сразу три имени, сообщает канал ТВЦ. Децл, увлекавшийся эзотерикой, считал, что это поможет защитить сына от «негативной энергетики». Александр Толмацкий, обнародовавший тайну Децла, якобы об увлечениях своего сына не знал, так как не общался с ним в течение многих лет.
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Шоу-бизнес , ТВ Центр
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