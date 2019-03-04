На фоне скандала с домогательствами Райан Адамс отменил гастроли

Обвиненный несколькими женщинами в домогательствах американский певец Райан Адамс заявил об отмене гастрольного тура по Великобритании Ирландии . Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, начало тура было намечено на 30 марта. Покупателям вернут деньги за приобретенные билеты.

Ранее актриса и певица Мэнди Мур , наиболее известная по роли в фильме "Спеши любить", рассказала о жизни с бывшим мужем, американским исполнителем Райаном Адамсом.

О недостойном поведении музыканта рассказали семь женщин, среди них его бывшая жена актриса и певица Мэнди Мур.