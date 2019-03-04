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На фоне скандала с домогательствами Райан Адамс отменил гастроли 

Газета.Ru + ещё 1 29 минут назад
Фото: Jessica Chou/BuzzFeed/buzzfeed.com
Обвиненный несколькими женщинами в домогательствах американский певец Райан Адамс заявил об отмене гастрольного тура по Великобритании и Ирландии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Как отмечается, начало тура было намечено на 30 марта. Покупателям вернут деньги за приобретенные билеты.
Ранее актриса и певица Мэнди Мур, наиболее известная по роли в фильме "Спеши любить", рассказала о жизни с бывшим мужем, американским исполнителем Райаном Адамсом.
О недостойном поведении музыканта рассказали семь женщин, среди них его бывшая жена актриса и певица Мэнди Мур.
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