Зверев с короной на голове устроил одиночный пикет на Красной площади

Российский стилист, парикмахер и певец Сергей Зверев устроил одиночный митинг на Красной площади. Снимком с акции протеста против строительства завода на Байкале стилист поделился в своем Instagram-аккаунте.

«Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал! А вы против? Хватит уничтожать природу!» — написал Зверев под постом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar) 3 Мар 2019 в 3:23 PST На снимке парикмахер стоит с короной на голове на фоне Кремля и держит в руках плакат с ярко-красной надписью «Против строительства завода на Байкале».

Многие пользователи поддержали певца и поблагодарили его за поддержку. «Огромное спасибо вам от улан-удэнки за такое отношение, смелость и борьбу за наше наследие. Вы покорили наш местный инстаграм», — писали одни.

«Сергей, мы Вас уважаем! И вся Россия благодарит», — восхищались другие.

«Достойно восхищения. Спасибо, что вы это понимаете. Ну, хоть кто-то», — хвалили Зверева третьи.

К 2021 году рядом с озером Байкал в поселке Кулаку Иркутской области должен появиться китайский завод по розливу питьевой бутилированной воды. Главным инвестором строительства завода стала Дацинская водная компания «Озеро Байкал», зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян. Местные жители опасаются, что предприятие нанесет непоправимый ущерб экологии.