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Зверев с короной на голове устроил одиночный пикет на Красной площади 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: @zverevsuperstar
Российский стилист, парикмахер и певец Сергей Зверев устроил одиночный митинг на Красной площади. Снимком с акции протеста против строительства завода на Байкале стилист поделился в своем Instagram-аккаунте.
«Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал! А вы против? Хватит уничтожать природу!» — написал Зверев под постом.
На снимке парикмахер стоит с короной на голове на фоне Кремля и держит в руках плакат с ярко-красной надписью «Против строительства завода на Байкале».
Многие пользователи поддержали певца и поблагодарили его за поддержку. «Огромное спасибо вам от улан-удэнки за такое отношение, смелость и борьбу за наше наследие. Вы покорили наш местный инстаграм», — писали одни.
«Сергей, мы Вас уважаем! И вся Россия благодарит», — восхищались другие.
«Достойно восхищения. Спасибо, что вы это понимаете. Ну, хоть кто-то», — хвалили Зверева третьи.
К 2021 году рядом с озером Байкал в поселке Кулаку Иркутской области должен появиться китайский завод по розливу питьевой бутилированной воды. Главным инвестором строительства завода стала Дацинская водная компания «Озеро Байкал», зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян. Местные жители опасаются, что предприятие нанесет непоправимый ущерб экологии.
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Шоу-бизнес , Сергей Зверев
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