Максакову подкосила смерть знаменитого артиста

Своими переживаниями она поделилась с изданием rus.lsm.lv. "В наше злополучное время, когда жизнь, подобно средневековому захолустью, наводнена мерзавцами и подонками, невыносимо больно от такой потери", — страдает Максакова, называя Жагарса идеалом мужской красоты.

"Таких не бывает", — резюмировала она.

Актер и режиссер, депутат Рижской думы Андрейс Жагарс скончался в Риге 26 февраля 2019 года на 61-м году жизни. Его похороны пройдут 4 марта.