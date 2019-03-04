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Максакову подкосила смерть знаменитого артиста 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская и украинская певица Мария Максакова отреагировала на смерть латвийского режиссера Андрейса Жагарса.
Своими переживаниями она поделилась с изданием rus.lsm.lv. "В наше злополучное время, когда жизнь, подобно средневековому захолустью, наводнена мерзавцами и подонками, невыносимо больно от такой потери", — страдает Максакова, называя Жагарса идеалом мужской красоты.
"Таких не бывает", — резюмировала она.
Актер и режиссер, депутат Рижской думы Андрейс Жагарс скончался в Риге 26 февраля 2019 года на 61-м году жизни. Его похороны пройдут 4 марта.
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