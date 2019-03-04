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Анастасии Волочковой отказали в возбуждении уголовного дела против экс-водителя 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Instagram
Источник в правоохранительных органах рассказал, что балерине Анастасии Волочковой отказали в возбуждении уголовного дела в отношении ее экс-водителя Александра Скиртача. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Согласно имеющейся информации, балерина написала заявление в правоохранительные органы по поводу клеветы Скиртача в эфире телепрограммы "Пусть говорят".
"…ей было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", — сказал источник.
Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова избила водителя перед камерами.
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