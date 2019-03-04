«Лазарев подарил?»: Лорак вывели на чистую воду

Поклонники продолжают обсуждать личную жизнь знаменитой певицы. Недавно Ани Лорак опубликовала неоднозначный пост, который в очередной раз подогрел слухи о романе звезды с музыкантом Сергеем Лазаревым

На фотографии, опубликованной в микроблоге несколько часов назад, исполнительница позирует в гостиничном номере с большим букетом белых роз. Певица запечатлена в обычном наряде: черной футболке и темных брюках.

В подписи к посту она напомнила, что совсем скоро состоится ее концерт в столице Азербайджана. "Спасибо Баку за гостеприимство! Встречаемся сегодня!", — написала Ани Лорак и добавила хештег #шоуДива.

Поклонники предположили, что такой роскошный презент ей мог преподнести новый избранник — певец Сергей Лазарев. Слухи о романе с артистом не утихают после известия о разводе исполнительницы с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. "Лазарев приезжал?", " Хоть бы их Лазарев подарил! Очень надеюсь!", — написали пользователи.

Остальные подписчики пожелали ей удачи на предстоящем выступлении. "Ой, какая красивая!", "Удачи вам! И аншлага! Пусть еще один город увидит это великолепное шоу", "Взорвите зал", "Какая вы нереальная! Удачи сегодня! Теплого приема. Очень любим", — отмечали они. Один комментатор похвалил Ани Лорак за то, что она, в отличие от остальных знаменитостей, работает не покладая рук. "Хочу сказать, какая вы молодец. Другие звезды отдыхают по морям, а вы много гастролируете", — отметил он.