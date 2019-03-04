Валерия и Иосиф Пригожин ответили на слухи об эмиграции в Израиль

По словам Пригожина, такие слухи распространяют "какие-то сволочи".

"Ничего подобного даже близко нет. У меня в Израиле живет мама. Я как человек еврейской национальности в принципе имею право получить паспорт Израиля, и Россия не запрещает иметь двойное гражданство. Но тем не менее, у меня даже таких идей нет", — цитирует Пригожина "Стархит".

Пригожин отметил, что если бы он считал Россию неблагополучной, то не становился бы доверенным лицом президента. "Если я доверенное лицо — значит, я верю в перспективы и в будущее нашей страны. И всячески чем могу, тем и помогаю. А о слухах коротко скажу: чистая ложь и провокация", — отрезал продюсер. Провокацией назвала слух и Валерия, отвечая на вопросы фанатов в инстаграме.

Ранее Пригожин отреагировал на скандал вокруг "Евровидения" и Украины.