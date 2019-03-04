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Валерия и Иосиф Пригожин ответили на слухи об эмиграции в Израиль 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин отреагировали на слухи о том, что они якобы собираются переехать в Израиль на постоянное место жительства из-за "неблагополучной обстановки" в России.
По словам Пригожина, такие слухи распространяют "какие-то сволочи".
"Ничего подобного даже близко нет. У меня в Израиле живет мама. Я как человек еврейской национальности в принципе имею право получить паспорт Израиля, и Россия не запрещает иметь двойное гражданство. Но тем не менее, у меня даже таких идей нет", — цитирует Пригожина "Стархит".
Пригожин отметил, что если бы он считал Россию неблагополучной, то не становился бы доверенным лицом президента. "Если я доверенное лицо — значит, я верю в перспективы и в будущее нашей страны. И всячески чем могу, тем и помогаю. А о слухах коротко скажу: чистая ложь и провокация", — отрезал продюсер. Провокацией назвала слух и Валерия, отвечая на вопросы фанатов в инстаграме.
Ранее Пригожин отреагировал на скандал вокруг "Евровидения" и Украины.
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Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Валерия , StarHit , Израиль
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