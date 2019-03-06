68-летняя вдова Кобзона в центре Москвы выставила свои сокровища

Нелли Кобзон всю жизнь собирает фарфор — вазы, декоративные тарелки, шкатулки преимущественно первой половины XIX века. Благо, доходы ее мужа позволяли приобретать антиквариат. Теперь же вдова мэтра советской и российской эстрады решила показать свои сокровища публике.

За каждым из представленных предметов — своя история. Что-то Нелли находила в антикварных магазинах в родном Ленинграде , что-то привозил в подарок с гастролей муж. На выставке, которая открылась в центре Москвы в музее Тропинина, представлены изделия европейских фарфоровых предприятий (Севрская и Венская королевские мануфактуры), русский антиквариат заводов Попова, Кузнецова, Корниловых. Отдельная часть экспозиции посвящена старинным театральным биноклям.

Несколько лет назад украинский антиквар Александр Панасюк рассказывал, что Нелли Кобзон обожает фарфор.

"Она купила в Киеве коллекцию фарфоровых фигурок копенгагенской мануфактуры. Особенно ей пришлись по вкусу птички. Также приобрела в украинской столице великолепную коллекцию фигурок сатиров — 16 штук. Сатир с попугаем, сатир с совой, с обезьянкой", — уверял собиратель и продавец.

При этом сама Нелли Кобзон коллекционером себя не считает — для нее это лишь "изящные вещи, украшающие жизнь и согревающие воспоминаниями".

Интересно, что фарфор в качестве предметов собирания нравится многим знаменитостям. Например, артист Ян Арлазоров всегда и везде скупал вещицы Императорского фарфорового завода и знаменитого завода Кузнецова. А Спартак Мишулин собирал фарфоровых клоунов.