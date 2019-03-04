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Сергей Лазарев случайно поставил синяк Лере Кудрявцевой 

Teleprogramma.pro + ещё 3 2 часа назад
Фото: @leratv
Ведущая дала понять, что конфликта из-за этого недоразумения не вышло.
Минувшие выходные популярная ведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев провели на съемках в Дюссельдорфе. Забавные моменты во время мероприятия, курьезы, секреты закулисья — все попадало в сторис ее страницы в социальной сети Instagram.
СКРИНШОТ СТОРИС В INSTAGRAM ЛЕРЫ КУДРЯВЦЕВОЙ
«Передаю привет Сергею Вячеславовичу! Вот это было лишнее!» — сообщила ведущая, указав при этом на синяк, красующийся на ее подбородке.
О том, что послужило причиной такого «красочного» ушиба, звезда распространяться не стала. Однако, дала понять, что зла на певца не держит, и конфликта из-за случайного недоразумения не возникло.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Лера Кудрявцева , Дюссельдорф
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