Сергей Лазарев случайно поставил синяк Лере Кудрявцевой

Ведущая дала понять, что конфликта из-за этого недоразумения не вышло.

Минувшие выходные популярная ведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев провели на съемках в Дюссельдорфе . Забавные моменты во время мероприятия, курьезы, секреты закулисья — все попадало в сторис ее страницы в социальной сети Instagram.

СКРИНШОТ СТОРИС В INSTAGRAM ЛЕРЫ КУДРЯВЦЕВОЙ

«Передаю привет Сергею Вячеславовичу! Вот это было лишнее!» — сообщила ведущая, указав при этом на синяк, красующийся на ее подбородке.

О том, что послужило причиной такого «красочного» ушиба, звезда распространяться не стала. Однако, дала понять, что зла на певца не держит, и конфликта из-за случайного недоразумения не возникло.