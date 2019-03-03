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Сергей Шнуров объявил об уходе из Instagram 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Популярный исполнитель пожаловался на блокировку своих стихов в социальной сети.
Известный российский исполнитель, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что собирается уйти из Instagram, так как модераторы по каким-то причинам часто блокируют его публикации со стихами, размещенные в этой социальной сети.
«Всем привет! Обращаюсь к прогрессивной общественности. В последнее время в Instagram стали часто блокировать мои стишки. Не знаю, то ли по жалобам, то ли еще по каким-то причинам», — посетовал музыкант на видео, опубликованном в Instagram.
«Ленинградец» Шнуров споёт арию скульптора в опере
Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров удалил все публикации в своем аккаунте в Instagram. В результате страница, у которой более 3,5 миллиона подписчиков, осталась без единой записи.
Стоит отметить, что в своих сообщениях, опубликованных в этой социальной сети, Шнуров неоднократно поднимал острые общественно-политические темы. Например, в декабре Шнуров отреагировал на идею Госдумы устроить рэп-конкурс на лучший клип о туризме, а в январе этого года лидер группы «Ленинград» посвятил стихотворение известной балерине Анастасии Волочковой, в котором он высмеял ее привычку фотографироваться, сидя на шпагате.
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