Галкин показал, как Пугачева отметила наступление весны 

Певица Алла Пугачева накануне юбилейного концерта собрала друзей и коллег на праздник желтых цветов.
В первое воскресенье марта Пугачева традиционно принимает в подарок желтые цветы и встречает весну. Новое торжество стало репетицией ее концерта, который пройдет в апреле и будет посвящен ее 70-летию.
Певица исполнила перед гостями песни "Женщина, которая поет" и "Где-нибудь, как-нибудь". Фото поющей и танцующей супруги опубликовал в инстаграме ее супруг, шоумен Максим Галкин.
"Эх, жалко, всю песню не выложишь одной лентой в инсту! #алла" — подписал эмоциональное видео Галкин.