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Галкин показал, как Пугачева отметила наступление весны 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: @maxgalkinru
Певица Алла Пугачева накануне юбилейного концерта собрала друзей и коллег на праздник желтых цветов.
В первое воскресенье марта Пугачева традиционно принимает в подарок желтые цветы и встречает весну. Новое торжество стало репетицией ее концерта, который пройдет в апреле и будет посвящен ее 70-летию.
Певица исполнила перед гостями песни "Женщина, которая поет" и "Где-нибудь, как-нибудь". Фото поющей и танцующей супруги опубликовал в инстаграме ее супруг, шоумен Максим Галкин.
"Эх, жалко, всю песню не выложишь одной лентой в инсту! #алла" — подписал эмоциональное видео Галкин.
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Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
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