Галкин показал, как Пугачева отметила наступление весны

Певица Алла Пугачева накануне юбилейного концерта собрала друзей и коллег на праздник желтых цветов.

В первое воскресенье марта Пугачева традиционно принимает в подарок желтые цветы и встречает весну. Новое торжество стало репетицией ее концерта, который пройдет в апреле и будет посвящен ее 70-летию.

"Эх, жалко, всю песню не выложишь одной лентой в инсту! #алла" — подписал эмоциональное видео Галкин.